Spalletti senza paura: "Non mi nascondo, dobbiamo arrivare fra le prime quattro! Vogliamo giocarcela con chiunque"

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - conferenza stampa di Luciano Spalletti che chiude il ritiro della squadra azzurra in Trentino. Ecco un estratto dalla conferenza integrale di Spalletti:

"Confronto con De Laurentiis? E' una persona che sta attento un po' a tutto. Per certi versi è chiaro che bisogna andare a mettere a posto le cose valutando le situazione. Ma questa deve rimanere una squadra forte. Ci sono squadre forti, avversari di grandissimo livello. Ce ne sono almeno sette del nostro livello, poi qualcuna viene sempre fuori durante il campionato come la rompiscatole. Serve una rosa che tenga botta. Le valutazioni si fanno tutte: le competizioni, la Coppa d'Africa. Le intenzioni son quelle di arrivare tra le prime quattro. Non ci si nasconde, ho il desiderio di andare a giocare ovunque e far vedere che vogliamo giocarcela sempre, contro chiunque".