Spalletti saluta e ringrazia i tifosi all'esterno del Maradona: "Vostra vicinanza importante, tuteliamo i ragazzi!"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti ha deciso di ringraziare e di salutare gli ultras del Napoli che si sono presentati alle ore 16.30 all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona per dare la carica alla squadra in vista della trasferta di Roma, fondamentale per le ambizioni degli azzurri. Un bel gesto, anche per manifestare sostegno ai gruppi organizzati in aperta protesta per le sanzioni che stanno arrivando per le gare interne degli azzurri.

Spalletti saluta i tifosi al Maradona

Queste le sue parole:

“La vostra vicinanza è molto importante, tuteliamo i ragazzi che sono la cosa più importante”.

