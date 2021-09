Spalletti: "Mi aspettavo di fare meglio, ero convinto si potesse riprendere! Abbiamo fatto un po’ di confusione, non disastri. Rosso a Mario Rui giusto"

A Sky Sport, al termine di Napoli-Spartak Mosca, è intervenuto l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il finale di partita? Sono andato soltanto a salutare un collaboratore dell’allenatore dello Spartak, ci ha preso in giro tutto il secondo tempo. L’ho salutato e basta.

Nel secondo tempo quando ti abbassi in inferiorità numerica e loro si alzano, diventa una scalata lunga per arrivarci ed abbiamo sofferto un po’. Ci siamo messi 5-3-1 e tatticamente eravamo in controllo, in una situazione li abbiamo lasciati partire e hanno fatto l’1-2 in superiorità numerica. Quando siamo tornati dieci contro dieci pensavo di riprendere la partita, invece abbiamo continuato a giocare in maniera un po’ confusionaria, senza andare a scegliere e a cercare di riagguantare il risultato. Abbiamo fatto un po’ di confusione, se avessimo fatto girare la palla come da squadra in parità numerica avremmo fatto diversamente. Sull’1-3 è diventato tutto più difficile.

Migliorare la capacità di lettura della partita? Qualcosa si può fare, ma abbiamo giocato tutta la partita in dieci. Nell’ultimo quarto d’ora mi aspettavo di fare meglio, ero convinto si potesse riprendere la partita. C’era tempo e forza per poterlo fare, e invece non siamo stati bravi a mantenere l’ordine.

La gestione della sconfitta? Diventa facile, ho già perso in carriera (ride, ndr). Quando ti abitui a vincere e sei sconfitto, i calciatori rientrano a testa bassa. Non è stata una partita disastrosa, ci è capitato il pallone del 2-0 e magari cambiava tutto. Poi in dieci abbiamo non fatto benissimo, sono stati bravi loro a sfruttare gli esterni. Cosa si dice? Che una partita si può perdere e si può migliorare, si prendono gli episodi che hanno fatto la differenza. L’impegno però c’è stato, se non ci fossero stati 4-5 gialli sulle ripartenze potevamo fare anche meglio: dovevamo strappare così per andare nella loro metà campo, loro ogni volta hanno fatto falli tattici, qualcuno anche al limite su Osimhen. Vorrei rivedere il fallo su Manolas, quello di Mario Rui ed è espulsione: la scelta dell’arbitro è corretta. Siamo stati squadra più inesperta, loro più bravi a sfruttare gli episodi in cui abbiamo commesso leggerezze.

Terzino sinistro reparto corto? Discorso già affrontato, però abbiamo Ghoulam che speriamo di recuperare perchè uomo squadra e calciatore forte. Bisognerà vedere come torna nella partita reale, vedere quali possibilità avrà. Ma è chiaro che lì ne avevamo già parlato e forse un doppione inizialmente è mancato.

Osimhen? Andava in porta, poi l'arbitro ha dato un cartellino giallo"