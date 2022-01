Spalletti minacciato dai tifosi della Roma: Mangiante di Sky svela il retroscena

Angelo Mangiate di Sky Sport parla delle minacce subite da Luciano Spalletti dai tifosi della Roma e di quello che sta facendo sulla panchina del Napoli.

Roma: minacce dei tifosi a Spalletti

Angelo Mangiante di Sky Sport parla di Spalletti. E' intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti venne minacciato quando arrivò dall'Udinese alla Roma, non volevano il suo arrivo. I giocatori venivano fischiati in campo, anche come Perrottia e Mexes. Spalletti è uno che riesce a tirar fuori il meglio nei momenti di difficoltà. E' un miracolo quello che sta facendo Spalletti a Napoli con tantissime assenze. E' al secondo posto a 4 punti dall'Inter che ha però una partita in meno. Seguo tutte le partite del Napoli, sono molto legato a Spalletti. Riesce a far giocare Juan Jesus che era considerato un giocatore finito a Roma da anni, lo stesso Mario Rui".

