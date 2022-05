Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato di Koulibaly in conferenza stampa:

"Koulibaly prossimo capitano? Sono fortunato, sono a contatto con questi calciatori e sento un po' di cose. In conseguenza della dichiarazione del presidente, sono convinto che anche la società sappia dell'importanza di Koulibaly e spero che ci sia la possibilità di trovare un punto di incontro perchè Kalidou non è uguale agli altri. E per alcuni va usata una considerazione differente".