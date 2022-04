Spalletti a Dazn: "C'è delusione, preso gol evitabile. Mourinho? Altri protestano, ai miei ho detto sempre di comportarsi bene ma tornassi indietro non lo rifarei..."

News Napoli calcio. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post di Napoli-Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Un po' di delusione c'è, la partita è stata condotta per lunghi tratti bene. La Roma è una squadra forte che ci ha creato qualche problema. Il dispiacere va nella parte finale, quando avevamo tutti centrocampisti freschi ma non siamo riusciti a gestire la palla come volevo. Abbiamo preso un gol evitabilissimo":

Sulle lacrime di Insigne: "Non l'ho visto, ma l'avvicinarsi all'addio alla squadra per cui ha sempre giocato ti provoca delle sensazioni particolari. Ha giocato una buona partita, prendendosi le sue responsabilità".

Sui cambi: "Il terzo difensore? Già prima eravamo poco fluidi, dal punto di vista di scelte tattiche ci siamo messi meglio. Lobotka? Senza di lui la palla ha girato peggio, ma non credo che sia dipeso solo dalla sua uscita".

"Vengo caratterizzato da quello che faccio, andando a valutare anche dei periodi. Dico che per lunghi tratti abbiamo fatto un buon calcio, sicuramente sempre lo stesso cercando di sistemare qualcosa dentro le partite. Cercando di sistemare le difficoltà del momento che conosciamo. Il risultato di oggi ci penalizza dal punto di vista dell'alta classifica, ma rende dignità per quanto fatto in campo dove per larghi tratti abbiamo fatto molto bene".

Sull'arbitraggio e le parole di Mourinho: "Io dal primo minuto in cui sono arrivato qui ho sempre detto ai miei di comportarsi bene, di non alzare mai la voce, e il risultato è che quando vengono gli avversari agiscono come fossero la squadra di casa, montano addosso agli arbitri e fanno di tutto. Potessi tornare indietro non lo rifarei perché poi alcuni vengono anche influenzati da questo atteggiamento. E non parlo solo della Roma. Di Bello è stato richiamato dal VAR perché quello era calcio di rigore".