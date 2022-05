Spalletti in conferenza: "Nomi per la prossima stagione? Abbiamo 3-4 nomi per reparto, Giuntoli è a lavoro da tempo"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa, ha parlato anche di calciomercato:

"Nomi a Giuntoli? Abbiamo toccato più tasti. Ho da lavorare sul campo e preparo l'allenamento ma Giuntoli è sempre qui a vederli gli allenamenti come Pompilio. Loro poi, fanno delle sintesi per essere pronti da tutte le parti e completare la rosa. Meglio andare poi dentro la realtà momentanea, questo navigare a vista se poi ti portano via qualcuno. Abbiamo ovunque pronti 3-4 nomi, ma se dico un nome di un ruolo preciso, un mio giocatore può pensare che non sia contento di lui. La squadra ha fatto vedere di essere di qualità e bisogna essere pronti se ci portano via qualcuno. Kvaratskhelia è stato già preso e la società è stata brava a sostuire Insigne che è partenza importante".