Spalletti in conferenza: "Lottare per lo scudetto con la rabbia di Osimhen? Lo so che vorreste far vincere 17 squadre su 20..."

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Venezia-Napoli.

"Giocarmela a -1 con l'Inter e con questo Osimhen? Victor può fare meglio di ciò che ha fatto oggi, non l'abbiamo agevolato. Deve mettersi in condizione, è stato tanto tempo fuori. Ha un coraggio da elogiare, ha dato una craniata sul gol che a volte, dopo esser stato fuori con un infortunio del genere, ti può venire un dubbio. Invece è un centravanti che ha forza e coraggio. Lottare per lo scudetto con la rabbia di Osimhen? Lo so che vorreste far vincere lo scudetto a 17 squadre su 20, noi sappiamo quello che deve essere il nostro cammino, ovvero andare in campo con atteggiamento serio e ghigno di quelli che vogliono vincere tutte le partite perchè si indossa la maglia del Napoli. Poi ci sono squadre forti e molto forti con cui bisogna confrontarci. Dimostriamo di esserlo, non diciamolo soltanto"