Spalletti: "Demme poteva entrare? Sì, c'era anche Tuanzebe. Ogni volta che si perde, tutti i cambi sono sbagliati"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Empoli Napoli. Dopo il match Empoli Napoli, parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la trasferta della 34esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

Empoli Napoli: Spalletti in conferenza

Empoli Napoli: Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore della SSC Napoli è intervenuto in diretta post gara. Spalletti parla per il Napoli calcio in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Demme poteva entrare? Sì, c'era anche Tuanzebe. Potevano essere fatte delle cose diverse, i cambi quando finisce così si sbagliano sempre. Quando non c'è risultato, comportamento corretto per quello che si è scelto di fare, è chiaro che i cambi sono fatti male. Ogni volta che si perde, tutti quei cambi che sono stati fatti sono sbagliati. Sogno scudetto? È finito, ci sono i numeri che lo dicono. Con dispiacere, è un sogno che abbiamo coltivato e che avevamo creato con grande sacrificio e lavoro. Poi sono stati più bravi gli avversari e gli va concesso strada"