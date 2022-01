Spalletti da brividi: "Il mio vero virus è il Napoli e non voglio guarire"

Napoli Calcio - Meravigliosa dichiarazione d'amore di Luciano Spalletti verso Napoli e il Napoli in conferenza stampa.

Napoli, dichiarazione d'amore di Spalletti 

In tempi di Covid19, il tecnico toscano si è infatti pronunciato così nel post partita di Serie A in merito alla sua recente positività: "Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perchèé il mio virus è il Napoli ed i calciatori del Napoli: da loro non voglio guarire".

L'allenatore, negativizzatosi in fretta, fortunatamente si √® gi√† messo alle spalle la questione e in pi√Ļ ha ritrovato anche una pesantissima vittoria dopo il prezioso pareggio di Torino di pochi giorni fa. Ottime notizie¬†in vista dei vai rientri in vista...¬†