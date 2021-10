Napoli Calcio - "Walter Sabatini ha detto che a oggi sceglierebbe Osimhen nella sua squadra piuttosto che Mbappe, cosa ne pensa?". E' stata questa la risposta posta in conferenza stampa a Luciano Spalletti. La risposta del tecnico non si è fatta attendere: "Mbappè-Osimhen? Anch'io la penso come lui, anzi: preferisco sempre Osimhen".