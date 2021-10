Spalletti: "Avete notato cosa ha fatto Osimhen da quando è stato espulso?"

Napoli Calcio - Luciano Spalletti ha rivolto i complimenti a Victor Osimhen durante la sua conferenza stampa. E non per le reti e le super prestazioni del centravanti nigeriano.

"In fondo al campionato arriva chi ha saputo gestire meglio certi episodi e certi atteggiamenti. Parlo di reazioni, di mettere in porta un pallone che arriva da una deviazione. Bisogna farsi trovare pronti. Da questo punto di vista bisogna fare i complimenti ad Osimhen, che dopo l'episodio della prima giornata non ha avuto più reazioni. Ha capito che quello è un comportamento che non bisogna avere. Farsi trovare nel posto giusto si cerca di allenarlo, ma è più l'istinto del calciatore".