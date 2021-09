Spalletti: "Anguissa sarà titolare contro la Juventus"

Napoli Calcio - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato di domani, allo stadio Diego Armando Maradona, contro la Juventus:

"Franck, perché preferisce essere chiamato così, ha fatto vedere subito sin dal momento in cui ha salutato i compagni di squadra che è uno di questo livello qui, nel modo di entrare nello spogliatoio, salutare e dire le prime cose ai compagni, ha fatto vedere subito di che livello è. Ci sarà molto utile, perché le sue caratteristiche non si trovano negli altri componenti della nostra rosa. E' quello che cercavamo per andare a completare il centrocampo e Giuntoli è stato bravo a trovarlo e lui ha fatto vedere di essere pronto per questa sfida. Pronto per Napoli-Juve? E' pronto, lui domani gioca. E' pronto per giocarla e domani sarà titolare. Atteggiamento tattico della Juve? Mi aspetto di vedere due soluzioni in campo, la Juve ci è abituata e ha i calciatori corretti perché de Ligt, Bonucci e Chiellini possono giocare a tre. Ormai il calcio moderno ci ha abituato che le partite cambiano di scenario velocemente, bisogna essere pronti a cambiare all'ultimo momento. Da un momento all'altro prendi e cambi tutto".