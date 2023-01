Nel post partita del match vittorioso per 0-2 in casa della Sampdoria, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Crede che i giocatori possano soffrire di ansia mentale per le prossime gare? "Mi creda, l'ansia la faremo venire noi a lei le prossime partite..."

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli