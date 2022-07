Spalletti a Sky: "Lite con Osimhen? Deve diventare un leader, non può accendersi così in allenamento!"

Luciano Spalletti, allenatore della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 in amichevole contro l'Adana Demirspor:

"Lozano? Uno che non si risparmia mai. Se nel primo tempo la buttavamo dentro, veniva fuori un'altra partita!

Lite con Osimhen? Osimhen deve diventare un leader, siccome gli è stato chiesto e se n'è già parlato, non può andare in over in situazioni così: se in allenamento fa così, che è una simulazione della partita, figurati come reagisce in partita!

Kim? Calciatore forte, per fisico e lotta: un esecutivo al massimo, uno di quelli che vuole sapere cosa deve fare, per eseguirlo. Chiede pesi e metri, con precisione, ai preparatori. Ha forza, addizionata a della buona qualità e buoni piedi".