Spalletti a Sky: "Bisogna partire forte ma non è uno spareggio. Turnover? Siamo solo ad inizio stagione..."

Napoli Calcio - Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

"Spero che la mia squadra si faccia trovare pronta, perché ci sarà un impatto di quelli forti. Se non avremo il rubinetto aperto delle qualità ci potremmo trovare in difficoltà. Venendo da alcuni risultati positivi ci si crede già ad un buon livello da poter offrire impatto e concretezza alle partite internazionali, invece dobbiamo fare ancora dei passi in avanti. I tanti impegni ancora devono iniziare, questo è il primo, quindi dal punto di vista di fatiche nella scelta della formazione non ce ne sono. Il Leicester è una di quelle favole del calcio che hanno segnato la storia del calcio e posizionarsi a questo livello in un campionato di questo tipo è qualcosa di epico. Spareggio? Non può esserlo, ma bisogna partire forte".