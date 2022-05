Luciano Spalletti è intervenuto a Dazn prima di Napoli Torino: "De Laurentiis ha fatto scelte giuste con la sua autorità dopo Empoli Napoli per provare a riportare tutti sull'attenti. Ha voluto rimettere tutti in riga, è il nostro presidente. Abbiamo a che fare con gente che fa il lavoro in modo serio e anche i nostri calciatori sono professionisti seri. Mi chiedete sempre se resto, forse avete dei dubbi. Ditemi voi cosa devo fare e faccio quello che volete, io ho già risposto più volte".