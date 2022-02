Sottosegretario alla Salute Costa annuncia: "Credo che il campionato finirà con gli stadi pieni al 100%"

Serie A - "Credo che il campionato finirà con gli stadi pieni". Lo ha annunciato il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni della trasmissione Agorà in onda su Rai 3. In Italia, dopo due giornate di campionato con il massimo di 5000 spettatori, gli stadi sono tornati al 50% di capienza. Stando alle ultime notizie, nella migliore della ipotesi, gli stadi torneranno al massimo della capienza prima della semifinale playoff dell’Italia per andare ai Mondiali di Qatar 2022, in programma il 24 marzo contro la Macedonia del Nord

Capienza stadi al 100%, l'annuncio di Costa