Sosa: "Garcia, Mazzarri e Calzona: giocatori bloccati e frustrati da troppe informazioni. Vlahovic? Nel Napoli dello scudetto avrebbe segnato come Osimhen"

Roberto "Pampa" Sosa ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvPlay:

Il Napoli? È stato sovraccaricato di informazioni in questa stagione: da Garcia a Mazzarri passando per Calzona. L’errore principale è stato non valutare il fattore emozionale che l’anno scorso con Spalletti era dominante e che aveva rappresentato una spinta decisiva. Man mano che passavano le partite penso che la squadra sia andata in confusione proprio per aver assorbito troppe informazioni che hanno bloccato e frustrato i giocatori. Con Mazzarri si parlava di tanto possesso palla, ma erano tutti passaggi all’indietro e pochissimi in verticale. Va bene rifugiarsi sul portiere o sui difensori quando necessario, ma il dato del possesso palla secondo me va valutato quando la squadra è nella metà campo avversaria, perché se nessuno riesce a smarcarsi o a trovare linee di passaggio in avanti è un grande problema.

Vlahovic? A me piace un sacco, nel Napoli che ha vinto lo scudetto secondo me avrebbe fatto gli stessi gol di Osimhen. Il nigeriano messo in questa Juve farebbe molta fatica. I bianconeri stanno provando ad alzare un pochino il proprio baricentro difensivo, ma ci vuole tempo perché storicamente ha sempre difeso molto bassa, con il motto di vincere a tutti i costi che è un marchio di fabbrica, ed è giusto che ognuno segua la strada che preferisce per arrivare al risultato".