Sosa: "Come mai gli allenatori avversari del Napoli faticano a complimentarsi con gli azzurri? Dico solo una cosa"

Roberto Carlos Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NapoliMagazine:

"Come mai molti allenatori avversari del Napoli faticano a complimentarsi con gli azzurri dopo che sono stati battuti? Ognuno fa il suo gioco, non mi va di pensare agli altri. Ognuno può dire o fare quello che vuole. Il Napoli deve pensare a se stesso e non a quello che dicono gli altri, perchè è il gioco delle parti. E' possibile che dopo la sosta inizierà un altro campionato ma è meglio farlo con +8 sulla seconda, +10 sulla terza e +11 sulla quadra in classifica. Scherzi a parte, non si ripartirà da zero punti, quindi non inizia un nuovo campionato, è il prosieguo di quello che ha visto protagonista una sola squadra che ha sovrastato tutti, ovvero il Napoli"