Sorrentino: "Numeri allarmanti del Napoli in trasferta, le prossime tre gare indirizzeranno la stagione. Ospina è il titolare per Gattuso"

Calcio Napoli - Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ormai il fattore campo non esiste più ma i dati del Napoli sono importanti perché ti fanno capire l’andamento della squadra. I numeri sono negativi in trasferta ma ora gli azzurri dovranno dimostrare di che pasta sono fatta. Siamo ad un punto della stagione fondamentale, nelle prossime tre partite si vedrà dove può arrivare. Sarà un trittico di partite che indirizzerà la stagione. Alternanza di portieri? In questo momento credo che il titolare sia Ospina, inutile nascondersi. Il Napoli è coperto in porta, ma anche per la sua capacità di giocare con i piedi Gattuso preferisce il colombiano”.