Sorrentino: "Il Napoli è tornato a fare molto bene, era ovvio che non potesse reggere i ritmi delle prime gare"

Ultime notizie calcio Napoli - Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Spalletti sta facendo molto bene, era ovvio che non potesse reggere il ritmo delle prime dieci partite. Adesso il Napoli è tornato a fare molto bene, ovviamente con qualche passo falso. Il problema delle sconfitte con Spezia e Napoli è che il Napoli non è che non ha giocato e non ha tirato in porta, lì ha creato tanto e per questo quei punti pesano tanto".