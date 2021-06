Sorrentino: "Con Gattuso la Fiorentina ha fatto il colpo più importante degli ultimi dieci anni"

Ultime notizie calcio Napoli - Stefano Sorrentino, ex portiere tra le altre di Chievo e Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno:

"Quello di Palermo era il “primo” Ringhio da allenatore, ma già si vedeva che potesse diventare un grande tecnico. E' uno che ha idee chiare, ci sono poche persone dirette come lui… a volte lo è anche troppo, ma questa è una grande dote che ha da sempre e lo contraddistingue.

Non si è mai piegato a ricatti o altro. Per me la Fiorentina con lui ha fatto il colpo più importante degli ultimi dieci anni. La gavetta gli è servita tantissimo, dalla convivenza con Zamparini all’esperienza in Grecia, ha fatto moltissimi giri. I portieri che impostano dal basso? Lui aveva già questa idea in testa, lui dice sempre che la palla non suda. Dragowski? E' un gran bel portiere, in A ci può stare tranquillamente, ha delle qualità e lo ha già dimostrato con la maglia della Fiorentina".