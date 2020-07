Somma: "Gattuso ha trasformato Maksimovic! Di Lorenzo sostituto di Callejon? Impossibile"

Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Mario Somma, allenatore

“Maksimovic in alcune gestioni, in passato, è stato messo fuori, in altre invece ha fatto il terzino. Oggi, col lavoro di Gattuso, è un signor difensore ed ha messo fuori addirittura Manolas. Il Napoli è una squadra veloce, rapida, fatta di giocatori non dalla fisicità imponente, ma che si accendono facilmente. Gattuso ha lavorato bene e i frutti si vedono peccato solo che mancano poche partite ed è difficile prendere la Champions. Di Lorenzo sostituto di Callejon? Di Lorenzo è un terzino, Callejon un’ala per cui sono giocatori diversi. Quando alzi il baricentro, cambiano gli spazi, i tempi di gioco ed anche il controllo perché hai un avversario più attaccato. Quando sei un terzino hai una visione di gioco molto più ampia, l’ala invece ha tempi e spazi più ridotti e serve una destrezza diversa”.