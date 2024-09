Sneijder: "Il Napoli ha un vantaggio molto grande per lo scudetto! L'Inter ha rivali agguerrite, c'è molta pressione"

Ultime notizie SSC Napoli - Wesley Sneijder, ex centrocampista di Ajax e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

In campionato la partenza dell’Inter è stata a rilento con due pari in due trasferte.

«Un vecchio proverbio olandese dice: “Ogni inizio è... difficile”. Questo, poi, lo è particolarmente: c’è molta pressione sull’Inter che ha vinto uno scudetto storico e ha tutto per ripetersi. In generale, la squadra non si è potuta allenare con continuità, e questo vale soprattutto per Lautaro, anche così si spiega la partita negativa di Monza. Credetemi, però: non c’è nessun allarme, niente di cui preoccuparsi. La squadra è forte, ha radici solide. Ma è anche vero che quest’anno ha rivali più agguerrite».