Slovacchia, l'ex CT Kocian: "Doppio ruolo Calzona? Impossibile per me, vi spiego il motivo"

"Personalmente penso che questo ragionamento non possa essere realistico e nemmeno possibile. Né la nostra Federcalcio né lo stesso allenatore Calzona saranno certamente d'accordo su una cosa del genere. Non riesco nemmeno a immaginare come sia possibile gestire un club così grande come il Napoli e allo stesso tempo essere l'allenatore della Nazionale, con la quale Calzona viaggerà anche all'EURO. Il lavoro a livello di club è quotidiano e solo per questo motivo, secondo me, non sarebbe possibile combinarlo", ha detto Ján Kocian, l'ex CT della Nazionale slovacca ai microfoni di Sport24.sk.