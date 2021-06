Slovacchia, Hamsik: "Siamo in testa ma restiamo la Cenerentola del girone: con la Svezia sarà complicata"

Ultime calcio - Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ora in forza al Trabzonspor, impegnato agli Europei con la nazionale slovacca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Svezia:

"Sembriamo favoriti perché siamo in testa, ma restiamo sempre la Cenerentola del girone. Contro la Svezia dovremo giocare di squadra ripetendo la prestazione dell’esordio. La Svezia è un avversario duro, molto forte fisicamente e ci renderà la vita difficile. Inoltre ritroverà Kulusevski, un giocatore importante per loro. La Svezia ha più qualità della Polonia e sarà una sfida complicata".