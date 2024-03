Sky, Ugolini: "Venerdì qualche cambio di formazione contro il Torino? Mi aspetto un mini-turnover"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Victor Osimhen è uscito molto stanco dal trittico di partite tra Barcellona, Sassuolo e Juventus: va messo nelle condizioni di essere messo al massimo in vista del match contro il Barcellona in Champions League. Venerdì qualche cambio di formazione contro il Torino? Mi aspetto un mini-turnover, contro il Barcellona è di vitale importanza perchè passare il turno farebbe recuperare al Napoli non pochi milioni, poi manterrebbe aperta la possibilità di andare in Champions anche con il quinto posto. Ok pensare partita dopo partita, ma quella col Barcellona può incidere tanto sul futuro quindi una riflessione andrà fatta”