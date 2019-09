Sky, Ugolini sul San Paolo: "Anacronistico che il Napoli non abbia uno stadio di proprietà"

Massimo Ugolini, di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Lozano, le sue condizioni sono da valutare. C’è un bel punto interrogativo. Crescono esponenzialmente le quotazioni di Younes ed Elmas dal primo minuto.

Rinnovo Maksimovic, la questione si sta risolvendo. Il Napoli punta su di lui. Anche se con Manolas e Koulibaly non credo ci possano essere stravolgimenti. Qualcosa può cambiare con gli esterni.

Spogliatoi? Non è stata una bella pagina per nessuno. È un discorso che facciamo da anni. La città di Napoli non può non avere uno stadio per l’atletica. Ma è pur vero che un club come il Napoli non possa non avere uno stadio di proprietà, è anacronistico, sarebbe un coronamento di un progetto eccezionale portato avanti da De Laurentiis. Ma questi attriti non facilitano i discorsi”.