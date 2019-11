Sky, Ugolini: "Sono tornati sette nazionali: dalla Spagna e dall'Italia le notizie più belle. Staccare la spina ha aiutato e su Meret..."

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli e della prossima sfida di Serie A. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"I nazionali italiani sono tornati, ma anche Maksimovic, Mario Rui, Hysaj e Koullibaly: sono 7 in tutto. Dall'Italia e dalla Spagna arrivano tante buone notizie, hanno restituito il sorriso. A Napoli i giocatori vogliono ritrovare il sorriso per ripartire. Avere staccato la spina è un bene dopo quanto accaduto col Genoa. Servirà capire cosa farà De Laurentiis. Meret? Ha grandi prospettive, Donnarumma ha già oltre 100 presenze in A, ma Meret scala posizioni con prestazioni e costanza. A me sembra più completo, però c'è anche il gusto stilistico che ti condiziona. Donnarumma è un fenomeno, rende semplici parate difficili".