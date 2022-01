Sky, Ugolini: "Si sta rivedendo qualcosina di ciò che era prima il Napoli! Lobotka? C'è una presa di coscienza su di lui"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Napoli conscio della propria forza? Sì, sta ritrovando gli uomini persi per strada: si sta rivedendo qualcosina di ciò che era prima il Napoli, se pensiamo ad Osimhen oppure ad un decisivo Lozano. C’è la presa di coscienza su Lobotka, un giocatore importante che sta facendo vedere le sue doti.

Non bisogna però perdere di vista il modo di essere del Napoli, una identità che non cambia a prescindere dagli allenatori. Il calendario in questo momento dà la possibilità di pensare con ottimismo al futuro, la Salernitana ed il Venezia possono dare prospettive interessanti al Napoli in vista dello scontro contro l’Inter: già ritrovare la condizione dei disponibili attuali sarebbe positivo, in difesa c’è un equilibrio anche senza Koulibaly e le alternative a centrocampo ci sono. E poi è rientrato Osimhen, che fa la differenza.

Tuanzebe a centrocampo? Arriva da un campionato diverso, non c’è stato molto tempo per provare e ora deve integrarsi nel reparto difensivo: di soluzioni alternative fortunatamente ce ne sono tante”