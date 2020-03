Sky, Ugolini: "Se c'è possibilità va finita la stagione, ma in serve compattezza senza interessi personali"

Ultime calcio - Massimo Ugolini, giornalista Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Stiamo vivendo una situazione drammatica anche se la luce fuori dal tunnel si intravede. L'indirizzo se comune, per la ripresa del campionato, va condiviso. Chiuderla qui sarebbe tragico per le finanze del calcio capacew di muovere tanti soldi. Se c'è possibilità va finita la stagione, ma in serve compattezza senza interessi personali. Serve dare un segnale di unità, limitando i danni che ci saranno sicuramente. Riprendere il campionato sarebbe una limitazione dei danni potenziali. Tutto, però, deve essere condizionato alla possibilità concreta di poter riprendere in sicurezza. Bisogna ricordare che non esiste solo la serie A con tanti soldi ma anche calciatori di B e C che prendono uno stipendio che consente solo di andare avanti. Il problema non è solo quando si ricomincia, serve capire soprattutto entro quanto deve finire per poi andare a ritroso e vedere dove si arriva calcolando i tempi di allenamento".