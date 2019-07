Sky, Ugolini: "Rotto definitivamente il cordone ombellicale che legava i tifosi a Sarri. Conferma di James dopo KO di Asensio? Non credo..."

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Si è rotto definitivamente il cordone ombellicale che legava i tifosi a Maurizio Sarri. L'anno scorso è stata traghettata la squadra verso una nuova idea di gioco. Quest'anno i concetti di Ancelotti sono stati già recepiti dai giocatori. Oggi mi aspetto uno tra Mertens e Verdi dietro Milik, sarà una partita importante per Gaetano: con una buona prova potrebbe spazzare i pochi dubbi che ci sono relativi ad una sua conferma. James resta dopo il KO di Asensio? Non credo, il Real ha la forza di andare a sostituire lo spagnolo dal momento che il colombiano non rientra nei piani di Zidane".