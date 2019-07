Sky, Ugolini: "Per James Rodriguez si tratta sui diritti d'immagine, ma le parti sono vicine. Verdi? Doppia richiesta degli azzurri"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Ugolini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

James Rodriguez-Napoli

"E'ipotizzabile che Manolas faccia le visite mediche prima del 6 luglio, ma non è certo che possa accadere. Il Napoli attende questo dettaglio per ufficializzare l'acquisto. Non penso però che queste visite possano essere fatte prima del raduno di Dimaro, poi magari verrò smentito tra un'ora. James Rodriguez? Si sta discutendo sui diritti d'immagine, le parti non sono lontane e trapela ottimismo. Castagne? La pista si è raffreddata per la forte opposizione di Gasperini. Verdi? Il Napoli chiede 20-25 milioni più percentuale rivendita futura"

Notizie Calciomercato Napoli