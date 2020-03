Sky, Ugolini: "Ottima intesa tra ADL e Mertens, il rinnovo è frutto dell'ottimo lavoro di Giuntoli e Gattuso"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Mertens? Le questioni aperte hanno pesato in una stagione complicata, finalmente arriva questo rinnovo: è un passaggio importante perché il Napoli blinda uno dei pilastri del progetto azzurro. Segnale di continuità significativo. Futuro da dirigente? Dipende da Dries, non penso che a 35 anni voglia smettere (ride, ndr). Dries è un cittadino del mondo, c'è stata una grande disponibilità. Mertens stima il presidente De Laurentiis, sapeva che alcune esternazioni erano figlie del momento. L'importante è stato conoscersi. Quando le distanze erano ampie, De Laurentiis ha sempre speso belle parole per Mertens. Dries voleva rimanere, ADL lo voleva con sè. Giuntoli ha fatto un lavoro importante, è una figura che raccorda la proprietà con la gestione tecnica. Giutoli ha imparato a conoscere l'ambiente e presidente, ha fatto un lavoro eccezionale".

"L'endorsment di Rino Gattuso su Mertens di un paio di settimane fa è stato importante".