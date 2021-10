Sky, Ugolini: "Mertens e Politano potrebbero partire titolari contro il Toro. Il Napoli ha tutto per lottare per lo scudetto"

Il collega di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Bremer non avrà un cliente facile come Osimhen. Il difensore del Toro mi piacerebbe vederlo ad alti livelli. Rrahmani è cresciuto tanto rispetto all'errore commesso contro l'Udinese l'anno scorso e adesso sta facendo benissimo. Penso che contro i granata Mertens e Politano partiranno dal primo minuto con gli azzurri che cercano di allungare in campionato visto anche gli scontri diretti delle concorrenti. Con il Legia è fondamentale vincere per tornare in corsa sotto il punto di vista della qualificazione. La bravura di Spalletti è insindacabile, la rosa è molto forte anche se c'è un problema terzino sinistro. Non c'è una squadra che ammazza il campionato e il Napoli può inserirsi nella corsa scudetto".