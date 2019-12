Sky, Ugolini: "Lobotka? Bisogna andare cauti! Lo slovacco è un passo indietro rispetto a Torreira"

Notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalisti di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Lobotka? Dobbiamo stare attenti nelle previsioni. Il Napoli lavora su più fronti, non mi sentirei di precludere altre opzioni. Trattativa avanzata, il Napoli lo sta trattando. Il predestinato sembra essere lui, ma io sono prudente per natura. Il Napoli sta lavorando su questa pista, oggi e domani saranno giornate importanti. Serve cautela. Secondo me il centrocampista del Celta Vigo è un passo indietro rispetto a Torreira dell'Arsenal".