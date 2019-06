Sky, Ugolini: "James potrebbe arrivare a prescindere dalle cessioni! Manolas? Il Napoli sta provando ad inserire Diawara"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli penserà prima alle uscite e poi alle operazioni in entrata? Sì, ma credo ad esempio che James Rodriguez possa arrivare a prescindere da eventuali cessioni che ci potrebbero essere. Penso che la trattativa col Real andrà a buon fine. Per Manolas il Napoli sta provando ad inserire Diawara. Lozano? Io credo che in quel caso occorra aspettare anche qualche cessione. Il Napoli non può prenderli tutti senza avere qualche entrata".