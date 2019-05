Sky, Ugolini: "Insigne recuperato, può partire titolare! Sarri è un grande allenatore ed è normale che la Juve lo cerchi"

Massimo Ugolini di Sky Sport è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Insigne ha recuperato totalmente, non sarei sorpreso di vederlo in campo dal primo minuto. Milik in vantaggio su Mertens. Sarri è un grande allenatore, non sarei sorpreso di vedere che la Juventus cerchi un grande allenatore. Cambierebbe completamente tutto però nella Juve, si tratterebbe di una vera rivoluzione dopo gli anni con Allegri. Il calcio è fatto di sentimenti ed è anche giusto che vedere Sarri sulla panchina della Juve può dare fastidio e far restare male qualche tifoso".