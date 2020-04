Sky, Ugolini: "Insigne ha manifestato volontà di restare, si può pensare ad un rinnovo. Addio Milik? Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato"

Ultime Napoli calcio. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Insigne ha manifestato la volontà di voler restare, è molto legato anche al nuovo progetto tecnico del Napoli. Lo stesso De Laurentiis lo ha sempre ritenuto una bandiera degli azzurri, quindi credo che a meno di proposte irrinunciabili di altri club, si potrà lavorare al rinnovo”.

Sull’attacco: “E’ il reparto dove si sta lavorando molto, perché a centrocampo a parte il giovane Ricci o l’eventuale partenza di Allan, sei completo. In avanti il Napoli ha la necessità di non farsi trovare impreparato perché c’è il discorso Milik oltre a quello Mertens da sistemare. La dirigenza non vuole ripetere i mesi passati con il belga e Callejon in scadenza, dunque sta lavorando per avere varie soluzioni a portata di mano”.