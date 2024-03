Antonio Conte è pronto a tornare ad allenare al Chelsea o alla Juventus. Ci sono ora delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere e ci sono aggiornamenti da Sky Sport con Massimo Ugolini che ha parlato della situazione del futuro di Antonio Conte, nel corso de Ne Parliamo Il Lunedì in onda su Canale 8: "Conte potrebbe anche tornare al Chelsea, verrebbe accolto con grande entusiasmo. Occhio anche alla Juventus: in questa fase di spending-review non è che non potrebbe permetterselo".