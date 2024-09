Sky, Ugolini: "Conte ha imposto delle regole precise, in ritiro neanche De Laurentiis mangia con la squadra"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì svelando un retroscena sulle regole imposte da Conte al gruppo squadra del Napoli:



“Con l’arrivo di Conte sin dai primi giorni di ritiro a Dimaro nel gruppo squadra è cambiata l’aria. Il gruppo squadra ha delle regole precise che vanno rispettate. C’è una presenza ingombrante e silenziosa di Lele Oriali che ha messo le cose a posto. Per esempio, la squadra mangia da sola quando è in ritiro. De Laurentiis da Dimaro non ha più mangiato con la squadra. A Dimaro aspettava che i giocatori finissero di mangiare, poi entrava lui in sala”.