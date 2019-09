Sky, Ugolini: "Ancelotti farà turn over per puntare tutto contro il Liverpool! Chances per Younes e Llorente contro la Samp"

Notizie Calcio - Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Settimana importante perché vanno valutate le condizioni di Milik ed Insigne. Molti sono impegnati con le Nazionali, alcuni faranno viaggi intercontinentali. E' difficile fare una previsione sulla formazione che giocherà contro la Sampdoria. Sarà importante seguire il lavoro di Ancelotti da vicino. Il Napoli avrà lo scoglio Liverpool, quella di Lecce non è una trasferta facile dal punto di vista ambientale. In questa fase non c'è un calendario difficile, Liverpool a parte. Con tre punti contro il Liverpool non ipotechi la qualificazione ma indirizzi il girone. Ancelotti credo che farà turn over per poi puntare tutto contro i Reds. Llorente può avere delle chances, forse non da titolare però. Younes potrebbe giocare dall'inizio".