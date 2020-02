Sky, Ugolini: "Abbondanza in questo Napoli utile, adesso inizia una nuova stagione"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, , è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nel finale si è passato ad un 4-2-4 che diventava poi un 4-4-2, con un grande sacrificio fatto da Lorenzo Insigne . Il gol è nato da una sua giocata. Ora si apre una nuova stagione, non ci sono dubbi. L'abbondanza in questo Napoli è utile, in pochi hanno tirato la carretta fino a questo momento. Ora con la Coppa Italia e la Champions League ci sarà la possibilità di ruotare un po' di più. Gattuso è assolutamente in grado di gestire la rosa. Detto ciò, c'è ancora lavoro da fare".