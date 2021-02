Sky, Trevisani: "Se non dovesse passare il turno stasera, Gattuso potrebbe essere esonerato: situazione anormale a Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - “Atalanta? Credo che il calcio italiano sia in difficoltà, ma non ci sono dubbi che ci siano difficoltà enormi anche nella classe arbitrale europea", queste le parole di Riccardo Trevisani, giornalista e cronista Sky, ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’, su 1 Station Radio:

"La partita di ieri è stata arbitrata in maniera sciagurata, il fischietto è stato in affanno fin dall’inizio. Mi dà fastidio che tutte e tre le italiane in Champions siano state penalizzate da errori clamorosi degli arbitri. Spero che le italiane ritornino ad avere strapotere in Europa come negli anni ’90. Bisogna, però, ritornare a valutare di più la tecnica dei calciatori e meno la tattica. Adesso si pensa troppo alla tattica e poco alla tecnica dei calciatori, tant’è vero che in Italia abbiamo scartato Cancelo che, ad oggi, è fra i migliori terzini al mondo. Napoli? Mancano tre quarti di rosa, ovviamente fa molta fatica con i giocatori che gli sono rimasti a disposizione. Oltre ad Osimhen e Mertens, Gattuso ha dovuto fare a meno di altri otto uomini. Dare un giudizio a questa stagione è impossibile. Napoli-Granada? Non credo moltissimo alla rimonta degli azzurri, non tanto per i gol da fare ma più perché bisogna non subire gol. Critiche a Gattuso? Sono ingiuste in quanto la ricerca di un altro allenatore da parte del presidente è partite quando il Napoli stava facendo bene ed era ancora in corsa su tutti i fronti. La questione contrattuale ha rovinato il rapporto tra il presidente e Rino. Il lavoro del calabrese è stato quasi inattaccabile per buona parte della stagione, poi sono arrivate le defezioni. Non penso che l’Inter sarebbe al primo posto in classifica senza Lautaro e Lukaku per 3 mesi. Anche lo stesso Milan, che sta facendo molto bene, è da un mese che è in crisi a causa delle assenze. Rottura Adl-Gattuso? Ci sono stati errori di comunicazione da parte della società. Dove può arrivare il Napoli? Secondo me c’è un solo posto per la qualificazione in Champions, perché gli altri tre sono di Inter, Milan e Juventus. In questo momento vedo l’Atalanta avvantaggiata sulle altre. Quando è iniziata la crisi azzurra? La sconfitta contro l’Inter è figlia di una super prestazione del portiere avversario, nella migliore prestazione in assoluto di questa stagione per gli uomini di Rino. Gattuso ha preso un Napoli in pieno caos post-ammutinamento, l’ha rimesso in piedi e ha portato a casa una Coppa Italia. Nonostante ciò, non si è mai avuta la sensazione che ci fosse piena fiducia il lui. Mi aspetto che se il Napoli non dovesse passare il turno, stasera, Gattuso possa essere esonerato, perché a Napoli non si sta vivendo una situazione normale”.