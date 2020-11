Sky, Trevisani: "Primo giallo a Bakayoko? Calcisticamente non esiste e non c'è nemmeno fallo. La colpa più che di Valeri è del protocollo arbitrale in questi casi"

Ultimissime Napoli - Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Non è l'assenza a pesare su questo momento del Napoli, il nigeriano era in campo anche contro il Sassuolo. Contro l'AZ hai perso pur avendo oltre il 70% del possesso palla, contro i neroverdi hai pagato la mancanza di soluzioni offensive. Ieri hanno giocato anche gli uomini di grande affidabilità come Di Lorenzo, Mertens, Insigne. I migliori sono stati Politano e Bakayoko che si fa espellere per un fallo sciocco quando Valeri gli ha estratto il secondo giallo. Dopo tre sconfitte interne, il campanello di allarme inizia a suonare. Il secondo gol del Milan è frutto di grandi errori del Napoli, però Ibra continua a migliorare nonostante a 39 anni. I rossoneri non perdono da 20 partite. Il primo giallo di Bakayoko? Calcisticamente non è fallo e nemmeno giallo, ma il protocollo Fifa ed Uefa parlano chiaro e Valeri l'ha applicato. Ieri il ragazzo non ha avuto nessuna colpa, è sconfortante l'ammonizione. Non me la prendo con Valeri, ma con il protocollo arbitrale"