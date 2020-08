Notizie Calcio Napoli - Riccardo Trevisani, giornalista di Sky, è tornato sul match del Camp Nou nel post partita d'Europa League: "Il Napoli è andato a Barcellona a fare più possesso del Barça stesso, una cosa che non sarebbe capitata 3-4 anni fa. Una roba non normale. Poi è certo che Gattuso debba avere dei rimpianti per la partita, ma quanto fatto dalla sua squadra è incredibile".