Sky, Trevisani: "Icardi lo vedrei bene sia al Napoli che alla Roma, può segnare 25 gol ovunque rilanciarsi per arrivare al top!"

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Icardi lo vedrei bene nel Napoli, nella Roma ed in qualsiasi altra squadra che crea tante occasioni da gol. Non è, però, uno in grado di inventare reti e giocate dal nulla. E’ uno che può fare ovunque 25 gol e per questo motivo deve capire che anche lui deve rilanciarsi perché a 26 anni, se fa due stagioni di un certo tipo, potrebbe entrare nel mirino dei top club assoluti”.