Ultime calcio - Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Sky, ai microfoni dell'emittente satellitare:

"La cosa che fa specie del Napoli è come sia riuscito a superare quel periodo complicato di febbraio. Se questo Napoli avesse avuto questa rosa tutto il tempo cosa avrebbe fatto? Non credo che avrebbe vinto lo scudetto, ma sarebbe arrivato a 4-5 dall'Inter, non a 15".