Sky, Tecca: "Napoli superiore alla Roma! Osimhen e Kvara cresciuti grazie a Spalletti"

Massimo Tecca, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"I numeri depongono a favore della Roma, ma i giallorossi hanno problemi di gioco e in mezzo al campo lascia a desiderare soprattutto se manca Pellegrini.

Il Napoli invece sfoggia un gran gioco e ha tutto dalla sua parte.

Diverse squadre lotteranno per un posto Champions e tra queste anche la Roma. La questione Zaniolo è molto complessa perchè sarebbe una perdita non rimpiazzabile.

Mi aspetto una partita di attesa della Roma che sa di essere più debole. Mourinho cercherà di soffocare le fonti di gioco del Napoli per non far innescare gli attaccanti azzurri, sperando di trovare spazi in ripartenza.

Osimhen è migliorato tantissimo con Spalletti. Adesso gioca anche per i compagni completandosi. Anche Kvara è migliorato tantissimo grazie al lavoro dell'allenatore".